شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «غرفة الرياض» بشأن اتصالات مجهولة تطالب بتحويل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدرت غرفة الرياض، تحذيراً من التجاوب مع الاتصالات الهاتفية لبعض المجهولين المُدّعين انتمائهم للغرفة.

وأوضحت الغرفة عبر تغريدة على حسابها بتويتر، أن هناك من يدعون انتمائهم لها للمطالبة بتحويل أموال تحت ذريعة الرسوم والضرائب.

وأكدت غرفة الرياض، أن جميع تعاملاتها تتم عبر منافذها الرقمية الرسمية ولا يتطلب تحويل أي مبالغ مالية عبر الاتصال الهاتفي.