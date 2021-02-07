شكرا لقرائتكم خبر عن لأجهزة «آيفون» و«أندرويد» و«هواوي».. تعرّف على الإصدارات المتوافقة مع تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، طريقة معرفة الإصدارات الخاصة بنظام الهاتف لتفعيل التطبيق عقب تحميله.

وأبان “توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه بعد تنزيل “توكلنا” والتسجيل يمكن الذهاب إلى صفحة “حسابي” ليظهر رقم الإصدار في الأسفل.

وأضاف التطبيق أن الإصدارات المتاحة لتفعيل التطبيق هي: (2.6.1 للأندرويد، وللأيفون 2.6.2، وهواوي 2.6.0.)

وأكد التطبيق أنه لكي يتمكن المستخدم من الاستفادة من خدمة إظهار الحالة الصحية للجهات المعنية، فإنه يمكن التأكد من تحديث التطبيق توكلنا للنسخة المحدثة من متاجر التطبيقات التالية:

متجر أبل : (اضغطهنا)

متجر الأندرويد : (اضغطهنا)

متجر هواوي : (اضغطهنا)

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “توكلنا” كان قد كشف عن الأكواد الملونة ومعانيها، بعد إضافة لون لحالة “محصن” لمن يحمل الجواز الصحي.

وأوضح التطبيق أن اللون الأخضر يعني أن الشخص سليم صحيا ويسمح له بالخروج، والأحمر سليم صحيا لكن ممنوع الخروج عند وجود منع تجول.

وأشار إلى أن اللون البرتقالي مخالط ويسمح له بالخروج لكن يمنع الدخول لمقرات العمل والأماكن العامة المغلقة، فيما يعني اللون البني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا وممنوع من الخروج بتاتاً، والأزرق والبنفسجي قادم من السفر من الخارج وممنوع الخروج بتاتاً.

وللتسجيل في تطبيق “توكلنا” اتبع الخطوات التالية:-

1- تحميل التطبيق

2- اختر مستخدم جديد

3- ثم أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد

4- ثم اضغط على خانة الإقرار بالشروط

5- وسيأتيك رمز التحقق على جوالك

6- ثم يمكنك التسجيل على التطبيق