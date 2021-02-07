سلاح جديد لعلاج كورونا في إيطاليا.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تتجه إيطاليا لتسريع وتيرة الموافقة على العلاجات باستخدام الأجسام المضادة مع مرضى بعينهم من المصابين بفيروس كورونا.



وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه وقّع على مرسوم يجيز العلاجات باستخدام الأجسام المضادة "وحيدة النسيلة"، وهي في الغالب أجسام مضادة معدلة وراثيا.

وأشار إلى أن هيئة الأدوية الإيطالية ومجلس الصحة بالدولة أعطيا الضوء الأخضر للعلاج.

وكتب الوزير: "لذلك، وبجانب اللقاحات، لدينا فرصة إضافية لمكافحة كوفيد- 19".

وقالت هيئة الأدوية الإيطالية إن حالة الطوارئ تعني إمكانية تقديم مثل هذه العلاجات للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً على الرغم من نقص البيانات و "عدم اليقين بشأن فائدة هذه الأدوية".

ويمكن تقديم هذا العلاج للأشخاص المصابين الذين لا يعالجون بالمستشفيات وتتباين حالة إصابتهم بين الخفيفة إلى المتوسطة ومعرضين لخطر تفاقم حالتهم.

وتضررت إيطاليا بشدة من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 90 ألف حالة وفاة حتى الآن.