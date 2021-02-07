التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في مأرِب شمال شرقي اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وصرح مصدر في السلطة المحلية بمأرِب لوكالة "سبوتنيك"، بأن دفاعات التحالف العربي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء مدينة مأرِب.

وأشار إلى أن الهجوم يأتي بالتزامن مع معارك بين الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي وجماعة "أنصار الله" في مديريتي مَدغِل وصرواح شمال وغرب مأرِب.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة "الحوثيين".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.