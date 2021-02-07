الاستخبارات العراقية: أوقعنا 13 داعشيا

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أكدت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية العراقية أنها أوقعت 13 إرهابيا بفضل عمليات التنسيق الاستخباراتي بين مختلف أجهزتها.

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وأكد البيان أنه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابية في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة".

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين الـ13 مطلوبون "وفق أحكام المادة "4/إرهاب" لانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك حسب مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء" مشيرا إلى أنهم كانوا يعملون "ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة، تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأكد البيان على أنه قد "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصلات استلام أصولية".

جدير بالذكر أن قوات الأمن العراقية قد بدأت عملية "الثأر للشهداء" على خلفية هجوم بغداد الأخير، حيث وقع انفجاران انتحاريان في وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس 21 من يناير/ كانون الثاني، واستهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

بعدها عقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعا استثنائيا، قرر فيه انطلاق عملية الثأر للشهداء، والتي على إثرها بدأت القوات الأمنية في محاولة ملاحقة عناصر داعش بمختلف مناطق العراق.