شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة العربية السعودية من التهديدات الخارجية، وقال بلينكن ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية.