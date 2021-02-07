شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: الحالة المطرية تغادر أجواء المملكة.. وعودة الاستقرار الجوي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن توقعات الطقس بالمملكة اليوم الأحد.

وقال المسند عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “فعلياً حالة ‎عطاء المطرية غادرت أجواء المملكة، بعد أن أثرت على معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام”.

وأضاف: “واليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكل سحب، قد يهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي.

وتابع : “من المتوقع أيضا أن تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة والله أعلم”.