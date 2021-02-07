شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: الحالة المطرية تغادر أجواء المملكة.. وعودة الاستقرار الجوي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن توقعات الطقس بالمملكة اليوم الأحد.
وقال المسند عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “فعلياً حالة عطاء المطرية غادرت أجواء المملكة، بعد أن أثرت على معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام”.
وأضاف: “واليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكل سحب، قد يهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي.
وتابع : “من المتوقع أيضا أن تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة والله أعلم”.
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» يتوقع: الحالة المطرية تغادر أجواء المملكة.. وعودة الاستقرار الجوي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.