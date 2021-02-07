شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 3 خطوات لإخفاء صورة النساء في تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم المهتم بالتقنية فيصل صالح، شرحاً لطريقة لإخفاء صورة النساء داخل تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة.
وقال: إنه يمكن إزالة صورة النساء من تطبيق توكلنا عبر الدخول للتطبيق ثم اختيار “حسابي”، وبعد ذلك يتم إلغاء تفعيل خيار “إظهار الصورة الشخصية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أعلنت أمس السبت، عن استمرارية إتاحة استخدام تطبيق “توكلنا” مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية المشتركة، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لشركات الاتصالات لدعم استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة.
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