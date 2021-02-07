العراق... قرار بشأن رواتب الموظفين وتوزيع الأراضي

دبي - محمود عبدالرازق - وقررت اللجنة عدم الاستقطاع من رواتبهم، وذلك استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

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ونوه مشيرا إلى أن الاستقطاعات تشمل الدرجات الخاصة والعليا، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم.

كما أكد الحلبوسي على أن الموازنة تضمنت توزيع أراض لشرائح المجتمع، سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية.

وتابع أنه سيُسمح للمحافظات باستغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين.

يشار إلى أن مصادر برلمانية عراقية قالت الشهر الماضي إن هناك توجها لأكثر نواب اللجنة المالية النيابية لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية، تخصيص أكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021، فيما كشفت عن توجه لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.