شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه جنوب السعودية، وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكى ـ في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، بأن "الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.