شكرا لقرائتكم خبر عن فقدا البصر فأضاء الله بصيرتهما.. قصة مؤثرة لشقيقين حفظا القرآن رغم فقدانهما نعمة البصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت جمعية “مكنون” لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، عن قصة شقيقين تغلبا على إعاقة فقدان البصر وتمكنا من حفظ كتاب الله.

وقال والد الصبيين “عبد المجيد العدواني” و”عبد العزيز”: إن ابنه الأكبر عبد المجيد البالغ من العمر 17 عاماً، تعلق قلبه منذ أن كان عمره 4 سنوات بسماع تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة، فحرص على تعليمه تلاوة وحفظ كتاب الله.

وأوضح مُعلم “عبد المجيد” أنه كان يتأخر في بعض الأوقات عن حضور حلقة التحفيظ لمدة دقائق، وعندما كان يسأله عن السبب، يجيب بأنه كان يُسمع على أحد المشائخ في حلقة أخرى.

ويقول عبد المجيد: “إنه غالباً ما يمارس الرياضة في يوم الإجازة، حيث يمارس لعبة “كرة الهدف” وهي أشبه بكرة القدم لكن معلق بها جرس لكى يتمكن اللاعبون من معرفة اتجاه الكرة”.