شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في المملكة يدعو للقلق؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن تطبيق المواطنون والمقيمون للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي “كورونا، بشكل صحيح سيؤدي إلى خفض منحنى الإصابات.

ولفت الشهري، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى إن ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع الحالات الحرجة في المملكة مؤخراً، يدعوان إلى القلق.

وأضاف أن الجميع أصبح يعلم كيفية التعامل مع الفيروس وتجنب مخاطره، مشيراً إلى عدم وجود عذر لأي شخص يتجاهل الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة.

ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع حملة وزارة الصحة تحت شعار: “نتعاون ما نتهاون” لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.