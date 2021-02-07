شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في المملكة يدعو للقلق؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن تطبيق المواطنون والمقيمون للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي “كورونا، بشكل صحيح سيؤدي إلى خفض منحنى الإصابات.
ولفت الشهري، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى إن ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع الحالات الحرجة في المملكة مؤخراً، يدعوان إلى القلق.
وأضاف أن الجميع أصبح يعلم كيفية التعامل مع الفيروس وتجنب مخاطره، مشيراً إلى عدم وجود عذر لأي شخص يتجاهل الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة.
ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع حملة وزارة الصحة تحت شعار: “نتعاون ما نتهاون” لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في المملكة يدعو للقلق؟.. استشاري يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.