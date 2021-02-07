ولى عهد ابوظبى يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش بن زايد ورئيس الوزراء الباكستاني تطورات «جائحة كوفيد19» وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.