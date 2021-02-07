شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت تسجيل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 333 ألفا و855 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4369 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 934 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 319 ألفا و490 حالة.