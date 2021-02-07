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الصحة الأردنية تسجل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت تسجيل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 333 ألفا و855 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4369 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 934 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 319 ألفا و490 حالة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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