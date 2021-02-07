المغرب: ضبط أكثر من 9 أطنان من مخدر الحشيش قبل تهريبها

وتمكنت سلطات الجمارك المغربية بالمعبر الحدودى الكركرات، بالتنسيق مع سلطات الأمن المختصة من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش نهاية ديسمبر الماضى.

وذكر بيان لسلطات الجمارك بأن عملية مراقبة الشاحنات المتجهة إلى القارة الإفريقية، من خلال الكشف بجهاز الاشعة، تمكنت من ضبط 8862.5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، كانت مخبأة داخل حمولة من الأسماك المجمدة؛ وذلك على متن شاحنة للنقل الدولي متجهة نحو دولة مالي.



و قامت سلطات الامن بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكانت عناصر الأمن الوطني المغربى ، قد احبطت مع مصالح الجمارك بمعبر الكركرات،الأربعاء،عملية تهريب طنين و86 كيلوجراما من مخدر الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي محملة بالأسماك المجمدة كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.