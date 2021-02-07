شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة متحدثي «الصحة»و «الداخلية».. تعرّف على أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يُعقد اليوم (الأحد) في تمام الساعة 3:35 عصراً المؤتمر الصحفي الخاص بعرض مستجدات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه من المقرر أن يستعرض متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الوضع العالمي للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، كما سيكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، ويُجيب عن أبرز الاستفسارات.

وسيشارك في المؤتمر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية ، حيث سيوضح التحديثات الأمنية ، ووإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفين.