شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط مواطن تباهى بحيازة المخدرات والمسكر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة شرطة منطقة الرياض، مساء السبت، من إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذا الشخص قام بتوثيق حيازته للمخدر والمسكر أثناء قيادته مركبته على أحد الطرق العامة والتباهي بذلك ونشره.
وأضاف الأمن العام أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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