شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يوضح مزايا وطريقة الاستفادة من تطبيق «Google Keep» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة استخدام خدمة التذكير في تطبيق Google Keep .

وأضاف الحمادي، معلقا على المقطع: “إذا أردت تذكر أمر في مكان معين؛ أو حتى إذا اقتربت منه، فبإمكانك الاستفادة من خدمة التذكير في تطبيق Google Keep!”

وأضاف أنه بإمكان المستفيد من هذه الخدمة على سبيل المثال كتابة أغراض السوبر ماركت؛ وإذا اقتربت من السوبر ماركت أو مريت بجواره يصلك تذكير بذلك في جوالك!”.