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السيسي: حالة الثورة التي حدثت في 2011 لم تنته حتى الآن

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن تصريحات السيسي جاءت خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" المصرية.

وقال السيسي إن أي مواطن أنجب 3 أو 4 أطفال يجب أن ينتبه "هيعيشهم وهيأكلهم منين؟".

وأوضح الرئيس المصري أن "حالة الثورة التي حدثت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لم تنته حتى الآن"، مضيفا: "الشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية".

وتابع: "الأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة"، مضيفا: "نحن قادرون بفضل الله أن نفعل الكثير، وأريد أن يتفهم الناس أسباب ما نحن فيه.

وقال الرئيس المصري: "عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة"، مضيفا: "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في المحافظات المختلفة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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