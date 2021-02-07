شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت إن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أكد في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران التزام بلاده بالعمل عن كثب مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة وبدء حوار جديد.

وأكد الوزير في اتصاله بالمبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي "التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد".