شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تكشف عن شروط دخول المحاكم ومرافق وفروع الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، أنَّ تفعيل تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المرافق العدلية، بالإضافة إلى الموعد المسبق.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر» قالت الوزارة: لسلامتك وصحة الجميع؛ تفعيل تطبيق «توكلنا» شرط لدخولك المرافق العدلية، بالإضافة إلى الموعد المسبق لدخول المحاكم والوزارة وفروعها.