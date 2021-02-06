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شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تكشف عن شروط دخول المحاكم ومرافق وفروع الوزارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، أنَّ تفعيل تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المرافق العدلية، بالإضافة إلى الموعد المسبق.
وفي بيان عبر حسابها على «تويتر» قالت الوزارة: لسلامتك وصحة الجميع؛ تفعيل تطبيق «توكلنا» شرط لدخولك المرافق العدلية، بالإضافة إلى الموعد المسبق لدخول المحاكم والوزارة وفروعها.
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