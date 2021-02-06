شكرا لقرائتكم خبر عن حمله على كتفيه وخاض به الماء..مواطن يروي تفاصيل إنقاذ مسن من سيل جارف بـ«ضباء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المواطن الشاب إبراهيم الحويطي، تفاصيل إنقاذه لرجل مسن من وسط سيول جارفة بمحافظة ضباء بعد أن حاصرته السيول داخل مركبته.

وقال المواطن الحويطي، خلال لقاء مع قناة “العربية”، إنه وجد الرجل المُسن جالسا فوق سقف سيارته العالقة في مياه السيول، وهو ما دفعه للدخول إلى موقع السيارة وإنقاذ الرجل من خلال حمله والخروج به من المياه.

وأضاف الشاب الحويطي أنه تم إبلاغ الدفاع المدني بالواقعة، كما ذكر أن المُسن في صحة جيدة الآن ولم يُصب بأذى في الحادث.