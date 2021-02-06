شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: نرصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، أنه يتم رصد منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، كل 3 دقائق.

وقالت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “خلال الـ24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة”.

وأضافت أمانة منطقة الرياض: “مراقبونا يغلقون أبواب 31 محلًّا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا”.