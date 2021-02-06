جازان.. الجهات الأمنية تفرق تجمع شبابي بـ «طعوس الكربوس» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لتجمع شبابي كبير بمنطقة “طعوس الكربوس” التابعة لمنطقة جازان. ووثق المقطع المصور لحظات تدخل الجهات الأمنية والمختصة لتفريق التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لجائحة كورونا. وشددت الداخلية مؤخراً على تعطيل جميع الفاعليات ومنع أي تجمعات واحتفالات بعد رصد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة.

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