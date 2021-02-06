اجتماع إسرائيلي طارئ لبحث قرار الجنائية الدولية غدا الأحد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية "كان"، مساء اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستعقد اجتماعا طارئا، غدا الأحد، لمناقشة القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.

ونقلت القناة على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، ومشددة على وجوب الحديثث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.

وفي السياق نفسه، فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، متهما إياها بـ "معاداة السامية".

وأقرت المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

وأمس الجمعة، علق نتنياهو على القرار بالقول: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".

واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".