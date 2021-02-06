إسرائيل تعلق على قرب وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لها.

وقالت الخارجية: "3 أيام فقط تفصل الإمارات عن تحقيق إنجاز علمي تاريخي لها وللعالم العربي وذلك مع وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ في 9 فبراير".

وأكدت أن "مسبار الأمل" وهو أول مسبار عربي إلى الفضاء "قد يغير كل ما نعرفه من معلومات عن المريخ".

وختمت الخارجية بالقول "نحن في إسرائيل نترقب مع العالم أجمع وصوله (المسبار) إلى الكوكب الأحمر".

ومن المتوقع أن يصل المسبار الإماراتي الأول عربيا إلى كوكب المريخ الثلاثاء المقبل الموافق 9 فبراير/شباط، بعد أن شق طريقه إلى الفضاء في 20 يوليو/ تموز الماضي من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان.

وفي اليوم التالي لإطلاقه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو الإمارات بقوله: "ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مسبارالأمل نحو المريخ. هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع".

وأعرب نتنياهو حينها عن أمله في أن "ياتي يوم يتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً إلى الفضاء".

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على "اتفاق سلام"، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعقبه توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة.