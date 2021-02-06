أبو ظبي تضيء باللون الأحمر استعداد لوصول مسبار الأمل إلى المريخ... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / Giuseppe Cacace

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب أبو ظبي الإعلامي، على "تويتر" اليوم السبت، وكتبت: "أبرز معالم ومباني إمارة أبوظبي تضيء باللون الأحمر مع قرب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ".

وتابعت: "من المتوقع وصوله إلى مدار كوكب المريخ بتاريخ 9 فبراير/ شباط الجاري، بعد رحلة قطع فيها مسافة 493 مليون كيلومتر".

ويعمل 200 مهندس وباحث إماراتي في مشروع مسبار الأمل الذي شق طريقه إلى الفضاء في 20 يوليو/ تموز الماضي من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان.

وبعد وصوله إلى المدار العلمي لكوكب المريخ، سيبلغ عدد مرات اتصال المسبار مع محطة المراقبة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، مرتين في الأسبوع، وستتراوح مدة الاتصال في المرة الواحدة بين 6 إلى 8 ساعات، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وسينقل مسبار الأمل خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب المصدر ذاته.