مصر عضوا بمكتب الاتحاد الأفريقي لعام 2021 

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، بأن بلادها رحبت بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر، بإختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021.

ونشرت الوزارة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ما مفاده ترحيب القاهرة بهذا الاختيار، الذي جاء خلال قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بأديس أبابا، والتي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي، اعتبارا من اليوم خلال أعمال القمة الأفريقية، والتي تعقد اجتماعاتها افتراضيا.

وتأتي ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تقديرا لدور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام 2019، والنجاحات التي حققتها على ذلك الصعيد في دفع العمل الافريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.

ويشار إلى أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيسا، وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نوابا للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقررا.

انطلقت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34، اليوم السبت، في مقر المنظمة في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء افتراضيا نظرا للظروف الاحترازية بسبب جائحة "كورونا"، وتركزت المناقشات خلال هذه القمة حول النزاعات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية "تحت شعار "إسكات البنادق.