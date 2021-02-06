بفيلم لخالد النبوي... مصر تروج لآثارها في الداخل والخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن خالد العناني وزير السياحة والآثار، التقى النبوي، أمام هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، حيث يجري تصوير الفيلم.

وأوضح البيان أن الفيلم تقوم وزارة السياحة بإعداده في إطار خطتها للترويج للمقاصد السياحية المصرية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

وأشار إلى أن الفيلم يهدف أيضا للترويج للمقاصد السياحية المصرية،على المستوى العربي والدولي.

وبحسب البيان فإن الاختيار وقع على النبوي لتصوير الفيلم الترويجي لكونه فنانا مصريا مهتما بالحضارة المصرية وتراثها.

وأشار البيان إلى أن النبوي دشن حملة في حب مصر من اجل الترويج للأماكن السياحية والأثرية أطلق عليها اسم "Come to Egypt" لدعوة السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت الوزارة بإعداد سلسلة أفلام ترويجية للسياحة الداخلية والعربية والدولية.