الجيش الليبي يهنئ "المنفي ودبيبة" ويصفهما بالشخصيات الوطنية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، خلال بيان مصور، بأن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي، الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

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وأشاد البيان بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها الليبيون.

وأكد بيان الناطق باسم الجيش الليبي أن "الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أمس الجمعة، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة، الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.

وتوالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدة أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.