بينهم عروسان... مصرع 11 شخصا في حادث سير مروع في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فإن الحادث نتج عن تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، الأمر الذي أسفر عن مصرع 11 شخصا.

وذكر الموقع أنه من بين ضحايا الحادث عروسان كان من المقرر أن يجرى حفل زفافهما غدا الأحد، مشيرا إلى أن جميع الضحايا مقيمون بمركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا.

وعقب انتقال فريق من قوات الأمن إلى موقع الحادث تبين نجاة 3 أشخاص بينهم طفلان.

وجرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، لتحديد أسباب الوفاة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المعاينة أظهرت أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق إحدى السيارتين واصطدمت بالسيارة التي كان بها العروسين.