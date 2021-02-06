شكرا لقرائتكم خبر عن توعدت المخالفين بالعقوبة.. «النيابة»: حظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، إنه يحظر أي تجمعات عمالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وجود أكثر من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ مخالف للائحة الحد من التجمعات، مؤكدةً أن تكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة.

وأضافت النيابة العامة أنه حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة مباشرة إجراءات المساءلة الجزائية المشددة تجاه:

• من حضر

• من دعا للحضور

• المتسبب في ذلك

• مسؤول المنشأة التي تم التجمع بها