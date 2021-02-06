شكرا لقرائتكم خبر عن معالم الإمارات تكتسى باللون الأحمر مع اقتراب وصول مسبار الأمل للمريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسى برج خليفة وبرواز دبى وبرج العرب ومعالم عمرانية أخرى فى دولة الإمارات باللون الأحمر استعداداً لدخول مسبار الأمل، أول مسبار عربى لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر يوم 9 من فبراير 2021، وذلك احتفاءً بنجاح المسبار فى الوصول إلى هذه المرحلة من رحلته بين الأرض والمريخ بعد حوالى 7 أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي.

أشهر معالم #الإمارات و #العالم_العربي تكتسي بألوان الكوكب الأحمر بالتزامن مع وصول "#مسبار_الأمل" إلى #المرّيخ #العرب_إلى_المريخ #وام https://t.co/uNiMtOH0Gu pic.twitter.com/Xbc41x9BxA

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، عبر حسابها "فيديو" لتتزين معالم العمرانية والثقافية والسياحية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأحمر، وهو لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية مع فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".





وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم تتزين كافة مباني اتصالات في الدولة بلون الكوكب الأحمر وفي دبي اكتسي برج خليفة أطول بناء في العالم من صنع الإنسان وبرج العرب جميرا، الفندق العالمي الشهير بتصميمه المستلهم من تراث دولة الإمارات والواقع على ضفاف ساحل الخليج، والقرية العالمية، وكذلك مبنى المركز المالي العالمي بدلالته كواحد من أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم والبناء الأيقوني "برواز دبي" والمبنى الأيقوني لمتحف المستقبل كونه شاهد على إنجازات دبي والإمارات التي تسبق المستقبل.

وعلى مستوى العالم العربي، تشهد معالم عمرانية بارزة في عواصم عربية عدة إضاءة واجهاتها باللون الأحمر، في مقدمتها "ذا زون" في منطقة التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض، ومركز البحرين التجاري العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، وأبراج الكويت في العاصمة الكويتية، وبرج القاهرة في العاصمة المصرية، والمسرح الروماني في العاصمة الأردنية عمان، والمتحف العراقي وبرج بغداد مول في العاصمة العراقية بغداد وذلك دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ واستعادة زخم المساهمات العربية في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم ومسيرة الحضارة الإنسانية.

يشار إلى أن وكالة الأنباء الإماراتية أفادت أنه مع اقتراب وصول "مسبار الأمل" إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ يوم الثلاثاء المقبل بنجاح، في أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب، ستكون الإمارات خامس دولة تصل المريخ، وسيقدم المسبار أول دراسة شاملة عن مناخ "المريخ" وطبقات غلافه الجوي المختلفة.