شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص والعشرات بالاختناق جراء الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان، اليوم السبت، بالرصاص المعدنى إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لزراعة أشتال الزيتون فى قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضى فى قرية بيت دجن سليم أبو جش - فى تصرح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى الفعالية السلمية، بعد محاولتهم إزالة سواتر ترابية وضعها الاحتلال فى منطقة "الثغرة" شرق القرية مؤخرا، وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن المشاركين فى الفعالية التى تنظم لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب الشعب الفلسطيني، من زراعة نحو 400 شتلة زيتون، فى منطقة "الثغرة".

يذكر أن منطقة "الثغرة" فى قرية بيت دجن، تشهد مواجهات مستمرة فى أيام الجمعة، وهى مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان.

وفى سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من مخيم بلاطة للاجئين، على حاجز عسكرى شرق نابلس.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري، اعتقلت المواطنين عصام حسام صلاح (18 عاما)، وعبد الكريم جاسر عيسى (15 عاما)، وهما من مخيم بلاطة، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.

وعلى صعيد آخر.. اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على رعاة الماشية، ورشقوهم بالحجارة، قرب قرية التوانه فى مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن مستوطنى "حفات ماعون" المقامة على أراضى المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية شرق قرية التوانه، ورشقوهم بالحجارة، وطردوهم ومنعوهم رعاية مواشيهم فى المنطقة، واعتدوا بالضرب على عدد من مواطنى القرية الذين تصدوا لهم.