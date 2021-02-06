شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات بتونس فى ذكرى اغتيال شكرى بلعيد تردد شعارات مناهضة لحركة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت منذ قليل فى تونس، مظاهرات فى ذكرى اغتيال شكرى بلعيد انتقادا للوضع السياسى والاجتماعى، وردد المتظاهرون في تونس شعارات مناهضة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشى.

وكانت هيئة الدفاع التونسية، عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، قد أعلنت العام الماضى، أن القضاء وجّه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر فى جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمى ما يعنى أن الجهاز السرى لحركة النهضة أصبح ضمن منظومة الاتهام.

وأوضحت الهيئة، أنه بالوثائق تبين وجود علاقة مباشرة بين مصطفى خذر المتهم فى ملف الجهاز السرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، متهمة وكيل الجمهورية بشير العكرمى بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشى.

وأضافت هيئة الدفاع التونسية، أنّ محكمة التعقيب قررت سحب الملف من المحكمة الابتدائية بتونس وإحالته إلى محكمة أريانة قائلة "انتهت اللعبة وتعطل دور العكرمي في حماية الغنوشي''.