فشل اجتماع الحكومة الصومالية مع قادة الولايات بشأن الانتخابات العامة

القاهرة - سامية سيد - أخفق الاجتماع التفاوضى الذى عقد بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.

وقال وزير الإعلام، عثمان دوب - حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم /السبت/ - إن الحكومة الفيدرالية قد أظهرت الكثير من التنازلات وحاولت إقناع قادة المنطقة بقبول الاتفاق، إلا أن جميع الجهود المبذولة باءت بالفشل.



ومن بين القضايا الرئيسية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع - الذي عُقد بحضور الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، ليلة أمس بمدينة /دوسمريب/ عاصمة ولاية /جامدوج/ بوسط البلاد - ما يتعلق باللجان الانتخابية، والمفوضية الانتخابية في صوماليلاند، بالإضافة إلى الإدارة الانتخابية الإقليمية في منطقة /جدو/.



فيما غادر فرماجو مدينة /دوسمريب/ متوجهًا إلى العاصمة /مقديشو/ بعد انهيار الاجتماع وعدم إحراز تقدم بشأن سير الانتخابات في البلاد.



يشار إلى أن الصومال لم تلتزم بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي، والتي كان من المفترض أن يتبعها إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء الولاية القانونية للرئيس الحالي في 8 فبراير الجاري.