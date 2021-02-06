شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق توكلنا» يوضح آلية وروابط التحميل والتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا، آلية وطريقة تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية المختلفة للاستفادة من التطبيق، خاصة بعد اشتراط العديد من الجهات الرسمية على أهمية تحميل التطبيق.

وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه يمكن الاستفادة من خدمة إظهار الحالة الصحية للجهات المعنية؛ من خلال التأكد من تحديث تطبيق توكلنا”.

ونشر تطبيق توكلنا روابط تحميل التطبيق بشكل مباشر من متاجر الهواتف الذكية، وهي كالتالي:

• لتحميل التطبيق من متجر أبل ولأصحاب هواتف ذات نظام تشغيل IOS يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

• لتحميل التطبيق من متجر جوجل ولأصحاب هواتف ذات نظام تشغيل أندرويد يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

• لتحميل التطبيق من متجر هواوي يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).