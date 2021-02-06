- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق توكلنا» يوضح آلية وروابط التحميل والتسجيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق توكلنا، آلية وطريقة تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية المختلفة للاستفادة من التطبيق، خاصة بعد اشتراط العديد من الجهات الرسمية على أهمية تحميل التطبيق.
وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه يمكن الاستفادة من خدمة إظهار الحالة الصحية للجهات المعنية؛ من خلال التأكد من تحديث تطبيق توكلنا”.
ونشر تطبيق توكلنا روابط تحميل التطبيق بشكل مباشر من متاجر الهواتف الذكية، وهي كالتالي:
• لتحميل التطبيق من متجر أبل ولأصحاب هواتف ذات نظام تشغيل IOS يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).
• لتحميل التطبيق من متجر جوجل ولأصحاب هواتف ذات نظام تشغيل أندرويد يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).
• لتحميل التطبيق من متجر هواوي يمكن تحديث توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر «تطبيق توكلنا» يوضح آلية وروابط التحميل والتسجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.