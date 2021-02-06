الهند تنهي أطول عمليات حظر الإنترنت في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت السلطات في كشمير الهندية، إنها ستعيد الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة بالمنطقة، لتنهي واحدة من أطول عمليات حظر الإنترنت في العالم.



وفرضت نيودلهي حظرا على الاتصالات في الخامس من أغسطس/آب 2019 في كشمير، بهدف تهدئة الاضطرابات بعدما ألغت شبه الحكم الذاتي في المنطقة وأخضعتها لحكمها المباشر.

وأعيدت خدمات الإنترنت البطيئة من الجيل الثاني (2 جي) لمشتركي الهواتف المحمولة والخطوط الثابتة في مارس/آذار 2020 لكن الوصول إلى شبكة "4 جي" عالية السرعة بقي محظورا.

وأصدرت السلطات لاحقا أوامر تقييدية لسرعة خدمة بيانات الهاتف المحمول، فيما ينتهي الحظر السبت.

وكتب روهيت كانسل الناطق باسم إقليم جامو وكشمير على تويتر مساء الجمعة "يتم استعادة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من الجيل الرابع (4 جي) في المنطقة بكاملها".

في كشمير، شدد مسؤولون على الحاجة إلى قيود على الإنترنت لتهدئة الاحتجاجات ومنع المتمردين المسلحين الذين يتحدون الحكم الهندي منذ 1989 في نزاع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص معظمهم من المدنيين، من شن هجمات على القوات الحكومية.

وعادة تقطع السلطات خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أجزاء من المنطقة خوفا من اضطرابات أو أثناء اشتباكات بين متمردين وجنود هنود.

وتخطت فاتورة إغلاق الإنترنت في الهند خلال العام المنقضي 2020، نحو 2.7 مليار دولار.

وتمتلك الهند عددا كبيرا من مستخدمي الإنترنت في العالم، لذلك، عندما تقرر الحكومة المركزية أو حكومة الولاية إغلاق الإنترنت لسبب أو لآخر، يتأثر عدد كبير من الأشخاص والشركات، ويؤدي إلى خسارة مالية كبيرة.

وحسب تقرير صادر عن Top10VPN – وهو موقع يتتبع VPN وأدوات الخصوصية خسرت الهند ما يقرب من 2.7 مليار دولار بسبب إغلاق الإنترنت في عام 2020.

وظلت الهند غير متصلة بالإنترنت لفترة أطول من أي دولة أخرى، حيث سجلت انقطاعًا لمدة 8927 ساعة في العام الماضي.

وحسب موقع internetshutdowns.in – وهو موقع يتتبع عمليات حجب الإنترنت في الهند – فقد تم إغلاق الإنترنت 83 مرة في البلاد في عام 2020.