خبراء: شرب القهوة يوميا يساعد في الحد من الإصابة بمرض خطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يساعد تناول أطعمة ومشروبات معينة في تعزيز صحة الكبد، إذ يمكن أن يؤدي ضعف الكبد إلى أمراض الكبد واضطراب التمثيل الغذائي وحتى مرض السكري النوع 2.



وبحسب خبراء الصحة، فإن شرب القهوة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني.

إن تناول القهوة يوميا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، وقد يحمي الكبد أيضا من الأمراض الضارة، مثل سرطان الكبد.

وتشير دراسة نشرت عام 2014 في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية، إلى أن التأثيرات الوقائية للقهوة ترجع إلى كيفية تأثيرها على إنزيمات الكبد.

وتوضح التقارير أن القهوة ربما تقلل من تراكم الدهون في الكبد. وتزيد من مضادات الأكسدة الواقية في الكبد، كما أن المركبات الموجودة في القهوة تساعد أيضا إنزيمات الكبد على تخليص الجسم من المواد المسببة للسرطان.

وفي دراسة نشرت في Liver International، تم إجراء مزيد من التحقيق في تأثير القهوة على أمراض الكبد.

وكشفت الدراسة عن أن القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم. وثبتت فوائدها الصحية بما في ذلك تحسين معدل البقاء بشكل عام في مجموعة متنوعة من الحالات المرضية، وفقا لروسيا اليوم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن استهلاك القهوة قد تكون له فوائد صحية في عدد من الأمراض الطبية. وقد يكون الأشخاص الذين يشربون القهوة على المدى الطويل معرضون لخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض حصوة المرارة ومرض باركنسون وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وعلاوة على ذلك، يرتبط استهلاك القهوة بانخفاض جميع أسباب الوفيات.