رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب الحكومة ببحث قرار إغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الغانم على "تويتر" إنه "اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة وشرحوا الأضرار، التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".

وأشار إلى أنه "طلب مجلس الوزراء، بشكل واضح، بالوقف الفوري للإجراءات التي تمس هذا القطاع لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة".

وتابع: "تحدثت قبل قليل مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي وافق على إعادة بحث الموضوع"، مضيفا: "سيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة".

يأتي هذا التحرك من الغانم، بعد اعتراضات من أصحاب المشروعات المتضررة من قرار الإغلاق الأخير في الكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.