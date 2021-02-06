مؤسس تلغرام يلتقي مع ولي عهد إمارة دبي

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو– سبوتنيك. وقال ولي عهد دبي خلال اللقاء إن "إمكانية دبي تأمين وسط مثمر هادف لنمو الشركات التقنية الناشئة تؤكد بالحقيقة أن بعض الشركات الرقمية الأكثر إثارة ونجاحاً، مثل تلغرام، قررت التحكم بمؤسساتها من أراضي الإمارة".

وبدوره، أشار دوروف إلى أن "النظام البيئي للشركات الناشئة والبنية التحتية المتطورة والتشريعات الصديقة للأعمال التي تؤمنها دبي، جعلت الإمارة مركزاً للمواهب ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى العمل على مستوى عالمي".

وأشار المؤسس إلى أنه ليس لديه مساهمين أو معلنين يقدمون تقاريرهم إليهم. بفضل هذا، يمكن لتطبيق "تيليغرام"، وضع قواعده الخاصة، وكذلك اتباع المبادئ التي لا تمليها الرغبة في كسب المزيد من المال.

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وأكد دوروف على أنه منذ بداية برنامج المراسلة في عام 2013، لم يكشف "تيلغرام" عن بايت واحد من بيانات المستخدمين الشخصية لأطراف ثالثة.

ونوه مؤسس برنامج المحادثات إلى أنه أصبح الآن "أكبر ملاذ لمن يبحثون عن منصة اتصال تركز على الخصوصية والأمان".

وشدد دوروف على أن الفريق يأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد ووعد بألا يخذل المستخدمين.

تلغرام هو تطبيق للتراسل الفوري، حر ومجاني ومفتوح المصدر جزئياً ومتعدد المنصات، يركز على الناحية الأمنية. مستخدمو تلغرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.