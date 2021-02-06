الجيش اليمني يؤكد قرب سيطرته على مواقع قريبة من جبل النار الاستراتيجي في صعدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الجيش اليمني قرب السيطرة على مواقع عدة قريبة من جبل النار الاستراتيجي في المحافظة.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، عن قائد اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني العميد سليمان النويهي، قوله إن "الجيش الوطني سيطر على تباب الصواريخ والمكرفون، والمزارع المحيطة بها في جبهة الشامية بمديرية قطابر (شمال غربي صعدة)".

وأشار النويهي إلى "سيطرة الجيش الوطني ناريا على عدد من المواقع القريبة من جبل النار الاستراتيجي والمناطق المحيطة به".

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت، أوائل العام الماضي، السيطرة على تلة الربع وتلال مطلة على وادي جلال المحاذي لسوق منطقة آل ثابت في مديرية قطابِر شمال غربي صعدة بعد معارك مع جماعة الحوثيين بمختلف الأسلحة.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة للعام السادس تواليا بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.