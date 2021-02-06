شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم السبت، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر يناير 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا وثماني نساء.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2021 نحو (4500) أسير".

وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية "(37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (450) معتقلا".

ويتناول التقرير أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية. كما قال إن هناك 355 معتقلا فلسطينيا أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مارس العام الماضي.