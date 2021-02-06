شكرا لقرائتكم خبر عن تحميل المقاول تكاليف الإصلاح.. وزير النقل يحدد موعد تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم السبت، عن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين في جدة.

وقال الجاسر: “إن المقاول سيتحمل كافة التكاليف والإصلاحات عقب الحريق الذي شهدته المحطة وتسبب في توقف القطار قبل عدة أشهر”.

وأضاف “أرفع أسمى آيات الشكر لقيادتنا الرشيدة على موافقتها الكريمة بإصلاح محطة قطار الحرمين السريع وتحمل المقاول كافة التكاليف، وعمل الشركة المنفذة لإنهاء كافة الإصلاحات قبل موسم الحج القادم. كما سعدت بالوقوف على سير تنفيذ الأعمال، وسنواصل المتابعة لضمان الإنجاز بأعلى معايير السلامة”.

وتابع وزير النقل “يسرني أن أعلن عن الجاهزية لتشغيل الرحلات بين مكة المكرمة وجدة (عبر قطار المطار)، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وصولاً إلى المدينة المنورة، قبل شهر رمضان المبارك من العام 1442 هـ – بإذن الله.

وأوضح وزير النقل أن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة مشيرا إلى أن سعة قطار الحرمين المزدوج تصل إلى 834 راكبًا.