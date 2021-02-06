دلعي طفلك باحلى وافضل المنتجات بماركات عالمية فقط مع كود خصم بات بات والموفر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طَفلك يَستحق الأفضل دومًا، وأنتِ تَستحقين أن تَظهري بَكامل أناقتك سواء في فترة الحمل أو بَعده، والأفضل في كل شيء من جودة وقوة في التصميم والسعر المناسب، مُتوفرة في مَتجر بات بات، أكبر وأقوى مَتجر يَهتم بكل شيء يَخص الأطفال، بتصاميم أنيقة وراقية تُزيد من جمالك أنتِ وطفلك، بأسعار لا تَقبل المنافسة.



شعار مَتجر بات بات هو (نَصنع الجودة بأسعار مَعقولة)، وبالفعل حقق كل ذلك بإطلاق سَيل من العروض والتَخفيضات تَصل حتى إلى 90%، على كل المُنتجات المتوفرة بالمَتجر، مما يُتيح للأم شراء أقوى المُنتجات من أقوى العلامات التُجارية المشهورة بأقل الأسعار.

ومن خلال مَوقع الموفر almowafir اليوم سَتحصلون على أحدث كود خصم بات بات الذي سَيُساعدكم في الحصول على أقوى المُنتجات من كل الأقسام المتوفرة بالمَتجر للأم والطفل، بالإضافة للاستمتاع بتجربة التسوق من خدمات مُتميزة وسرعة في التوصيل والشحن.

كود خصم بات بات

من أفضل العروض والتَخفيضات التي يُوفرها مَتجر بات بات لعملائه، وهو كود الخصم الذي يَتم استخدامه أثناء التسوق وقبل اختيار طريقة الدفع، والذي يُمكن من خلاله الحصول على أفضل المُنتجات من مستلزمات المواليد، والأطفال حتى عمر الرابعة عشر، والأطقم العائلية، وكل مستلزمات المنزل من ديكور وأدوات المطبخ ومُنتجات الأمومة، والاكسسوارات، بالإضافة لكل مستلزمات الحيوانات الأليفة، حيث أن كود الخصم يَتراوح من 20 % وحتى 80% وأكثر، وهَذه مجموعة من احدث اكواد خصم بات بات

أبرز وأجدد أكواد خصم بات بات

كود خصم بات بات 15% ساري على كل المُنتجات المتوفرة بالمَتجر.

كود خصم بات بات 50% ساري على مَجموعة من المُنتجات المختارة.

كود خصم بات بات تويتر يتراوح من 20 -30% ساري في متجر السعودية والإمارات.

كود خصم بات بات 65% على قسم الملابس القطنية للأطفال.

كود خصم بات بات يَصل حتى 50% على قسم الرومبيرات.

كَيف استخدام كود خصم بات بات أثناء التسوق لتَحقيق مزيدًا من التوفير؟

استخدام كود خصم بات بات يَجب زيارة مَوقع الموفر almowafir في الخطوة الأولى، لأنه هو الذي سَيُساعدكم في الحصول على أحدث كوبون خصم خاص بالمتجر، يُمكنكم الحصول عليه بالضغط على جميع المتاجر، ثم اختيار الكوبون الخاص به، وإتباع هذه الخطوات الآتية:-

يَجب الضغط على كود خصم بات بات للقيام بنسخه والانتظار ثلاث ثوانٍ للصفحة الرئيسية للمتجر بات باتpatpat

يُمكنكم الآن التجول والتسوق بين أقسام المتوفرة بالمَتجر.

عند الرغبة في شراء منتج من أحد المنتجات المتوفرة قوموا بالضغط عليه وإضافته في سلة التسوق.

بَعد الانتهاء من التسوق يَتم الذهاب إلى صفحة سلة التسوق لمشاهدة كل المنتجات التي تم شراؤها لمراجعتها وإضافة رمز الخصم.

يَتم لصق الكود الترويجي أو قسيمة التَخفيض، ثم الضغط على تَطبيق.

كما يُمكنكم مراجعة الطلبية بمراجعة الخلاصة في القائمة اليسرى من الصفحة.

ثم الضغط على استكمال عملية الشراء لاختيار طريقة الدفع وكتابة كل التفاصيل الخاصة بالشحن، والتأكيد على إرسال الشراء وتأكيد الطلب.

ما هي سياسة الشحن والتوصيل في مَتجر بات بات؟

يُقدم المَتجر مَجموعة من الخدمات المتميزة التي لاقت على إعجاب ورضا كل العملاء في كل المَتاجر، والتي من بينها هي الشحن والتوصيل، والذي يُمكن اختيار طريقة الشحن العادي، أو الشحن السريع، حسب الرغبة:-

يُقدم الشحن المَجاني والسريع في متجر السعودية للطلبيات التي تَصل قيمتها إلى 302.75 ريال سعودي، دون ذلك يتم تحصيل 56.25 ريال سعودي رسوم شحن.

يُمكن الحصول على الشحن المجاني والسريع للطلبات في الإمارات التي تصل قيمتها 302.75 درهم إماراتي، وإن كانت أقل من ذلك يَتم احتساب 56.25 درهم رسوم شحن.

يُقدم الشحن المجاني والسريع لمدينة الأردن للطلبات التي تَزيد عن 371 دينار دون ذلك يتم احتساب 56.25 دينار رسوم شحن.

يحصل العملاء في العراق على الشحن المجاني للطلبات بقيمة 637.52 دينار عراقي، دون ذلك يتم تحصيل 262 دينار رسوم شحن.

وقد تختلف مدة التوصيل في كل دولة عن الأخرى، والتي تستغرق من 7 أيام وحتى 12 يومًا على الأكثر.

ما هي طرق الدفع المتوفرة في مَتجر بات بات؟

من ضمن المزايا التي يوفرها المَتجر لعملائه هي طرق الدفع المتعددة التي يُمكن من خلاله القيام بدفع قيمة المُنتج، والتي تَتمثل في:-

البطاقة الائتمانية فيزا كارد / ماستر كارد.

بطاقة امريكان اكسبريس.

جي سي بي.

خدمة الدفع عند الاستلام.

باستخدام بطاقة مدى.

من خلال باي بال.

لماذا يُوصي مَوقع الموفر بالتسوق في مَتجر بات بات؟

يضم مَوقع الموفر مَجموعة كبيرة من المَتاجر الالكترونية المختلفة، وقد يسأل البعض لماذا يُوصي الموقع بالتسوق في مَتجر بات بات، في الحقيقة إن كان مَوقع المُوفر يُوصي بزيارة المتجر، فَهذا يَعني أنكم سَتحصلون منه على كل شيء تَبحثون عنه سواء أفضل سعر، أقوى جودة، أفضل خدمات، لَذا سَنتعرف على مميزات التسوق من مَتجر بات بات التي سَتحصلون عليها:-