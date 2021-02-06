مطالب بتدخل عاجل من الإمارات بعد أزمة غير مسبوقة في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لموقع "السوداني"، قال صديق إن شركة طيران الإتحاد الإماراتية أغلقت مكاتبها بالبلاد وسرحت موظفيها منذ 15 مارس/آذار الماضي بداية الموجة الأولى لجائحة كورونا دون تصفية التزاماتها تجاه وكالات السفر والسياحة بالبلاد.

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وأكد أن لدى الشركة ضمانات مُقدَّمَة من قِبل الوكالات ومبالغ استرداد تذاكر لعدد كبير من المسافرين السودانيين تزامنت مع الجائحة، مشيرا إلى أنها تواصلت معهم، ووعدتهم بإرسال المديونيات خلال ثلاثة أيام بعد استئناف حركة السفر، لكنها لم تف بوعودها.

وقال المسؤول السوداني إن عدم وفاء شركة الاتحاد الإماراتية بالتزاماتها تجاه الوكالات مر عليه ثلاثة أشهر منذ وعدتهم، الأمر الذي أسفر عن تدوين المسافرين بلاغات جنائية ضد الوكالات والزج بأصحابها في السجون.

ووصف صديق سلوك الشركة بالسابقة الجديدة وغير المعهود ولا يشبه دولة الإمارات وشعبها.