شكرا لقرائتكم خبر عن سعودى ينقذ مسنا غرست سيارته فى مياه الأمطار بوادى "أم حمض" بالمملكة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو تم تناقله بكثافة، عبر منصات السوشيال ميديا، يظهر لافتة إنسانية لمواطن سعودى، وهو يحمل مسنا فوق كتفيه ويسير به وسط مياه السيول والأمطار التى هطلت بغزارة على الكثير من المناطق فى المملكة، بعد إنقاذه من حداث "غرس" سيارته فى الوحل الناجم عن مياه السيول والأمطار.

ووفقا للحساب الرسمى لإحدى الصحف السعودية، التى أعادت نشر الفيديو، وقالت إنه للمواطن "إبراهيم سليم الحويطي"، الذى ينقذ مسناً علقت سيارته فى وادى "أم حمض" بمحافظة ضباء شمال غرب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت فى جريان الأودية والشعاب.



المواطن يحمل المسن فوق كتفيه

وهطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة، بحسب "واس"، وتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى فى تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.



السيارة بعد غرسها فى المياه

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية، بما فيها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، حيث تداول العديد من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار الغزيرة فى جدة ومكة وعلى المسجد الحرام.