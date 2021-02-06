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فلسطين تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس وثلاث وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 172 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 183126 تعافى منهم 171761 وتوفي 2058.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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