برلماني ليبي: من المتوقع عقد جلسة في 14 فبراير لاعتماد خارطة الطريق والحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرعيض في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "دبيبة منح 21 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لو تمكن من ذلك في موعد أقرب سيكون ذلك أفضل، فلنقل خلال أسبوعين".

وأكد أنه "لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد، ولا يوجد ما يمنع وجود أناس سابقون من الحكومة السابقة إذا ما توفرت فيهم الكفاءة والقدرة على العمل".

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وأضاف الرعيض "نتوقع عقد جلسة يوم 14 في صبراتة، تضم كافة أعضاء مجلس النواب الليبيين ويتم فيها توحيد مجلس النواب وتغيير بعض اللوائح فيه وأيضا اعتماد خارطة الطريق وتعتمد الحكومة عندما تجهز".

وحول حضور مجلس النواب الحالي عقيلة صالح لهذه الجلسة، قال الرعيض "المفروض أن يحضر وإن لم يفعل فسنعقد الجلسة بدونه ولا توجد أي مشكلة".

كما لفت إلى أنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس خلال هذه الجلسة، وقال "الرئاسة الآن ستذهب إلى الجنوب لأن رئيس مجلس النواب من الشرق ورئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب فمن الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قد أعلنت أمس الجمعة نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.