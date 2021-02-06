القوات العراقية تضبط الوكر الرئيسي لمتفجرات "داعش" غربي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأنمفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية، من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى "ولاية الأنبار" في عصابات "داعش" ( المحظورة في روسيا وعدة دول أخرى) بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة غرب البلاد.

ونوهت الوكالة، إلى أن "داعش" الإرهابي كان ينوي استخدام المخزن للقيام بعمليات إرهابية في الأقضية (هيت، والفلوجة والرمادي) ضمن محافظة الأنبار.

وكشفت، أن المفارز عثرت داخل المخزن على (20) عبوة لاصقة مغناطيسية و (10) أحزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و (20) جهاز تفجير و(119) عبوة ناسفة و (250) قداح تفجير كهربائي وعادي و بكرتان من فتيل الكوارتز و (6) سبح تفجير.

وأكدت الوكالة، أن المواد المذكورة تم رفعها وضبطها وسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة.

ونوهت وكالة الاستخبارات العراقية، إلى أن العملية تمت من خلال تفعيل الجهد الاستخباري واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر.

ونجحت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود، الخميس الماضي 4 فبراير/شباط الجاري، من ضبط وكرين لعصابات "داعش" الإرهابي، في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا.